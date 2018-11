Un'altra giornata per salvare Alex

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'altra giornata per trovare il donatore capace di salvare la vita al piccolo Alessadro Montresor, il bimbo di 18 mesi affetto da una rarissima malattia genetica che gli lascia poche settimane di vita senon i intrviene con u trapianto di midollo osseo. Dopo i gazebo di piazza Sraffa, ai quali a fine ottobre si sono presentate 300 persone per sottoporsi al test di compatibilità, a Milano è stato organizzato un altro incontro nella speranza di trovare il donatore giusto. L'appuntamento è domani, dalle 10 alle 18, all'UniCredit Tower Hall di via Fratelli Castiglioni 12, sotto la piazza Gae Aulenti, zona Garibaldi. L'esame del dna prevede un campionamento di sangue o saliva per vedere se si è compatibili con il bambino e tipizzarsi anche per gli altri malati che hanno bisogno di un trapianto. I potenziali donatori devono avere tra i 18 e i 35 anni e un peso non inferiore ai 50 chili.