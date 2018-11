Un'altra discarica abusiva di plastica nell'hinterland

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un capannone utilizzato come discarica abusiva di rifiuti è stato sequestrato dai carabinieri del Noe, il Nucleo operativo ecologico, a Cinisello Balsamo. All'interno erano depositate illecitamente circa sessanta tonnellate di rifiuti, in particolare materie plastiche. I militari non escludono che nel capannone si svolgesse non solo un'attività di stoccaggio ma anche di smaltimento di rifiuti speciali: i cumuli di spazzatura, infatti, sembravano pronti per essere bruciati per cancellarne le tracce. I titolari sono stati denunciati alla procura di Monza per gestione illecita dei rifiuti. Il capannone industriale, del tutto privo di autorizzazioni per lo stoccaggio dei rifiuti, è stato sequestrato e i carabinieri hanno avviato le attività di caratterizzazione dei rifiuti per poter procedere allo smaltimento.