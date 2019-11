Ultrà croati al Meazza, indaga la procura

È attesa a breve in procura l'informativa della Digos, in collaborazione con i colleghi della polizia croata, sui tafferugli violenti scatenati dagli ultrà della Dinamo Zagabria a ridosso dello stadio di San Siro martedì sera poco prima della partita di Champions League tra l'Atalanta e la squadra croata. Ricevuta la relazione, il capo del pool antiterrorismo di Milano Alberto Nobili potrebbe decidere do aprire un fascicolo d'indagine per danneggiamenti e lesioni.

Stando ad una prima ricostruzione, martedì sera verso le 19,30 un centinaio di ultrà - vestiti di nero e con il volto coperto - si sono staccati dal corteo dei tremila tifosi croati e in via do Gnocchi, a 500 metri dallo stadio, hanno accerchiato un'auto con a bordo una famiglia bergamasca e aggredito gli occupanti: due ragazzi di 14 e 21 anni e un 50enne sono rimasti contusi. Altri tafferugli tra le tifoserie - subito sedati dall'intervento degli agenti del Reparto mobile - sono scoppiati a ridosso dei cancelli 4 e 7 del Meazza. Il bilancio finale è stato di nove contusi. Quattro tifosi croati che avevano tentato di scavalcare le delimitazioni del parcheggio riservato ai tifosi ospiti hanno riportato ferite lievi, mentre lungo il tragitto dall'Arco della Pace al parcheggio dello stadio ci sarebbero stati anche cori e saluti romani da parte degli ultrà della Dinamo, tradizionalmente di estrema destra.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

