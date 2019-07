Ultime battute per il festival Da vicino nessuno è normale all'Ex Pini, che si avvia alla conclusione dopo aver garantito il meglio dell'estate teatrale milanese (via Ippocrate, 45. Ore 21.45 - 15 euro). Oggi sul palco del Teatro LaCucina sale Michela Lucenti, danzatrice, coreografa e fondatrice della compagnia Balletto Civile, alla cui storia è dedicato lo spettacolo Concerto fisico . Un viaggio a ritroso che comincia nell'ex ospedale psichiatrico di Udine, dove nasce la compagnia, per avventurarsi sulle frontiere della ricerca coreografica, del dialogo con i diversi linguaggi, dell'impegno civile, appunto. Non un'operazione nostalgia, quanto piuttosto una meditazione in movimento che recupera frammenti, immagini e suggestioni di tanti spettacoli rimixandoli all'ombra di una nuova consapevolezza.Domani gran finale con lo spettacolo concerto di Camilla Barbarito in omaggio a Nino Rota, A zonzo per la dolce vita. (O.Bat.)

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

