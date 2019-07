UFFICIALE KRUNIC

MILANO - «L'Idea che ci passa per la testa in questo momento è quella di tenere Gigio Donnarumma con noi per tanto tempo». Sul mercato del Milan non si sbilancia il direttore tecnico Paolo Maldini, seduto al fianco di Marco Giampaolo. Qui c'è quanto meno un'indicazione sul portierone, definito «fortissimo» dal nuovo allenatore rossonero.

Che ritrova, dopo la stagione 2015-16 all'Empoli, Rade Krunic: operazione definita da tempo e ora anche ufficializzata dal Milan. Per il centrocampista bosniaco contratto sino al 30 giugno 2024.

Al tavolo anche il Chief Football Officer Zvonimir Boban: «Giampaolo ha un'idea di gioco che rispecchia la storia del Milan. Questa proprietà è più ambiziosa di quello che la gente pensa: se non fosse così non sarei qui. Ma è d'obbligo sognare con i piedi per terra, vanno fatte le cose giuste. La mancata Europa League? Dispiace perché il Milan deve partecipare alle massime competizioni. Ma andiamo avanti».(M.Sar.)

