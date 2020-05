Uffici e mercati, si riapre con cautela

Dopo due mesi di lockdown i milanesi godranno di un po' di libertà, seppur vigilata. Sempre con mascherine e guanti e divieto assoluto di assembramenti. E con alcune specifiche decise dalla Regione Lombardia.

PARCHI Tutti quelli cittadini, recintati e non. Si può camminare a distanza di un metro, sedere distanziati sulle panchine. Vietati picnic, assembramenti aree gioco dei bambini e quelle con attrezzi sportivi. I controlli serrati avverranno anche con l'uso di droni. Riaprirà giovedì l'Idroscalo.

MERCATI SCOPERTI Attivi circa la metà dei 97, ma solo per le bancarelle di alimentari. Sono completamente transennati con una porta d'ingresso e una di uscita per contingentare i clienti. E c'è un Covid manager come supervisore.

TAKE AWAY Per i ristoranti oltre alle consegne a domicilio, sì ail servizio da asporto, ma con file di attesa controllate fuori dal locale.

SMART WORKING «Le aziende con il maggior numero di dipendenti in città, compreso il Comune, sono disponibili a mantenere in smart working circa l'80 per cento dei propri dipendenti», assicura l'assessore al Lavoro Cristina Tajani.

CANTIERI Il Comune ne aveva già riavviati, come quello della M4. Ora tocca ai privati. ma in sicurezza: con turnazione degli operai e tutti i dispositivi, pulizia e igienizzazione.

SPORT Sì agli sport e alle attività motorie individuali all'insegna del distanziamento (due metri), ma con «l'obbligo di indossare la mascherina (o copertura alternativa di bocca e naso) non durante, ma prima e dopo l'attività sportiva, in ogni caso facendo la massima attenzione a non incrociare altre persone», specifica la Regione.

ANIMALI Ripartono i maneggi, l'addestramento dei cani e la pesca (sportiva e non).

SECONDE CASE Via libera anche al raggiungimento delle seconde case, solo per manutenzione. Sì anche alla manutenzione e riparazione per barche e natanti, con la possibilità di «navigazione in solitaria».

SLOT Confermate tutte le restrizioni anti-ludopatia.

LIBRERIE Finalmene riaprono le librerie anche in Lombardia. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 05:01

