Uefa, oggi è il giorno del giudizio

MILANO - Il giorno del giudizio, quello della verità sul futuro sportivo del Milan. Da Nyon, la Camera Giudicante darà dopo una settimana dal faccia a faccia con Marco Fassone, la sentenza. Un giudizio che arriva qualche giorno dopo rispetto a quanto previsto in un primo momento, il perché è semplice ed è da ricercare nella stesura delle 25 pagine circa di motivazioni allegate alla sentenza.Motivazioni che l'Uefa ha voluto scrivere in forma più che dettagliata per provare a spiegare punto su punto le proprie ragioni, per rafforzare la decisione di estromettere il Milan dalle competizioni europee per almeno una stagione con l'aggravante di una multa (si parla di 30 milioni ma potrebbe essere anche inferiore) oltre all'obbligo del rispetto nelle prossime tre stagioni almeno delle regole sul fairplay finanziario con bilanci controllati.Motivazioni che dovrebbero, secondo l'Uefa, convincere il Milan a non ricorrere al Tas. Ipotesi lontana perché il Milan è convinto ce ne fosse il bisogno di poter ribaltare il giudizio politico al Tribunale di Losanna. Tra le tante norme da rispettare la società rossonera spera di non ritrovarsi con l'aggravante di un blocco sulla campagna acquisti con una probabile limitazione del monte ingaggi che costringerà il Milan a ricercare giocatori non di primissima fascia. Staremo a vedere.(L.Ucc.)