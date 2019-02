Uefa, Ceferin oggi rieletto presidente e ribadisce niente Superlega europea

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco Zorzo MILANO - L'Hotel Hilton di Roma sarà il teatro della riconferma di Aleksander Ceferin, candidato unico alla presidente dell'Uefa. Insomma, la sua riconferma sulla poltrona numero uno dell'organismo calcistico pià importante europeo, è praticamente scontata.Anzi, cosa fatta. Quella che sarà certificata oggi nel 43esimo congresso ordinario, con all'ordine del giorno la scontatissima rielezione per il secondo mandato di Ceferin. È stato pure varato un piano strategico (sviluppato, tra gli altri, dal vicepresidente Michele Uva), incentrato su quattro punti: sviluppo delle competizioni Uefa, aumento della competività, business e governance.A proposito di competizioni, Ceferin sembra avere le idee chiare, soprattutto sull'ipotesi di una Superlega: «Ucciderebbe il calcio. E sarebbe pure noioso vedere ogni settimana Psg-Juve...». Il presidente Uefa ne ha anche per la Fifa e non nasconde le divergenze di opinione con l'organismo che comanda il calcio mondiale e quella meravigliosa idea che si è messo in testa Infantino, di allargare a 48 Nazionali il Mondiale già a partire da Qatar 2022. Ceferin dice no.Chiaro e limpido il messaggio: «Il Qatar non può organizzare da solo il Mondiale a 48 squadre. E non è in buone relazioni politiche con i Paesi vicini. Si può legalmente affiancargli un altro Paese o bisogna lanciare un'altra gara di attribuzione? Visto che il Mondiale di giocherà tra novembre e dicembre, bisognerebbe togliere ancora più date ai campionati nazionali, soprattutto in Europa. Non penso sia realizzabile». E bocciato anche l'altro piano di Infantino di un nuovo Mondiale per club: «È un progetto da 25 miliardi di dollari di cui non sappiamo nulla, finanziato da un fondo estero di cui ignoriamo l'identità. Rimaniamo contrari pioché vogliamo sapere chi c'è dietro: il calcio non è in vendita». Pure questo un altro messaggio ai naviganti mondiali del pallone.