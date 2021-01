Udienza del processo Ruby ter, ancora senza Silvio Berlusconi. Secondo il suo medico personale Alberto Zangrillo l'ex premier ha bisogno di un «periodo di riposo domiciliare assoluto per 15 giorni dal 19 gennaio». Lo ha spiegato l'avvocato Federico Cecconi all'inizio dell'udienza. Il legale ha depositato certificazione medica nella quale si dice che il leader di Forza Italia, già colpito dal Covid e poi guarito e di recente di nuovo ricoverato per problemi cardiaci, ha ora bisogno di riposo. All'inizio dell'udienza (il processo è iniziato un anno fa ma è solo alla seconda udienza) nella maxi aula allestita alla Fiera il difensore ha fatto presente di aver messo a disposizione dei giudici documenti a firma del professor Zangrillo in cui si dà atto che «per le condizioni di salute in cui tuttora versa» Berlusconi, «si prescrive riposo domiciliare assoluto per 15 giorni a partire dal 19 gennaio». E quindi ancora per circa una settimana.

Ruby ter si tiene nell'aula della Fiera. Qui ieri un investigatore di polizia giudiziaria ha riferito, rispondendo alle domande del pm Luca Gaglio, di una telefonata di Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle tante ex showgirl imputate per aver negato che ad Arcore andassero in scena serate a luci rosse, secondo l'accusa, in cambio di soldi e altre utilità. Nella telefonata dell'estate 2014, registrata pure in un video dalle due ragazze, il leader di Forza Italia, ha riferito il teste, diceva «di aver dato il benestare per un loro viaggio negli Usa».

Berlusconi, imputato assieme ad altre 28 persone, avrebbe messo a disposizione di entrambe anche due ville a Bernareggio, nel Milanese. Il processo proseguirà tra quasi 2 mesi, il 24 marzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA