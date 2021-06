Ucraina e Austria oggi a Bucarest sfida secca con in palio gli azzurri

L'Italia non fa calcoli e chiude il girone A al primo posto, con tre vittorie su altrettante gare disputate, senza subire un solo gol. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 26 giugno, nel teatro di Wembley (ore 21), quando sarà tempo di ottavi di finale. Il nome dell'avversaria degli azzurri uscirà dal gruppo C. La Nazionale se la vedrà con una tra Ucraina e Austria che, curiosamente, si affronteranno oggi, alle 18, a Bucarest in uno spareggio ricco di adrenalina. Allo stesso orario, ad Amsterdam, Olanda-Macedonia del Nord. Al momento, il girone C vede l'Olanda in vetta con sei punti e già certa del primo posto, seguita da Ucraina e Austria, entrambe a quota tre punti (stessa differenza reti ma più gol realizzati dalla nazionale di Shevchenko), mentre la Macedonia del Nord è ferma al palo a zero punti. Sia gli ucraini che gli austriaci sono nazionali decisamente alla portata dell'Italia.

L'Ucraina porta alla mente la trionfale cavalcata ai Mondiali del 2006. Ai quarti di finale, la Nazionale di Lippi si impone con un secco 3-0 ai danni dei gialloblù. Bei ricordi anche legati all'Austria. Indimenticabile il successo per 1-0 all'esordio a Italia 1990, con rete di Schillaci (ma bella vittoria anche ai Mondiali del 1978). Oggi giornata intensa agli Europei. In programma c'è anche l'ultima giornata del gruppo C. Alle 21 le sfide Russia-Danimarca e Finlandia-Belgio. Il girone vede la nazionale di Lukaku prima con sei punti. Alle spalle del Belgio, Russia e Finlandia a quota tre punti. Nessun punto per la Danimarca.(F.Pon.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA