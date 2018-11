Ucciso per la sfida sul web indagato l'autore del video

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoIgor Maj aveva 14 anni e una passione per l'arrampicata sportiva. La mattina del 6 settembre scorso nel suo appartamento in zona viale Corsica ha cliccato sullo smartphone un filmato postato su Youtube, titolo: cinque sfide pericolosissime. Tra queste c'è il blackout, un gioco folle che consiste nello strangolarsi da soli, fino a perdere i sensi. Igor è stato trovato cadavere nella sua cameretta, impiccato al letto a castello con la corda da arrampicata. Una morte assurda per la quale ora c'è un indagato.L'avviso di garanzia ha raggiunto un 24enne di origine indiana che, secondo le indagini della polizia postale, coordinate dal pm Cristian Barilli, avrebbe prodotto e caricato il video che Igor ha visto prima di morire, come conferma la cronologia del suo telefono. Video che poi la procura ha bloccato, insieme ad altri dal contenuto affine. Il giovane indiano è già stato interrogato: si è difeso sostenendo che nel video lui sconsigliava di mettere in pratica quelle sfide. Nel video, pubblicato l'11 novembre 2016 e visto da quasi novemila persone, la voce fuori campo descriveva le prove come «pericolosissime» ma nello stesso tempo le descriveva in tutti i dettagli. Ora gli inquirenti dovranno valutare se al 24enne - indagato come atto dovuto - sia possibile contestare l'istigazione al suicidio o se si sia trattato di un gioco sfuggito al controllo di Igor fino alle estreme conseguenze, ma senza profili di responsabilità penale.La morte di Igor poteva essere archiviata come suicidio, se non fosse stato per il padre della vittima, Ramon Maj, noto climber, che pochi giorni dopo la tragedia ha incontrato gli studenti in una scuola di Bergamo e raccontato la vicenda come monito per tutti gli adolescenti. «In un momento in cui era da solo a casa ha cercato su Youtube due parole: sfida-ragazzi. Le ha cercate per diversivo, con leggerezza, senza pensare chissà che. Internet a volte risuona come le sirene di Ulisse». E così suo figlio ha perso la vita «per una cazzata».riproduzione riservata ®