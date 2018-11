Uccise il vicino con una mattonella marocchino assolto per infermità

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato assolto per totale incapacità di intendere e di volere Hamdan Hicham, il marocchino di 27 anni che il 16 agosto 2017 ha colpito più volte con una mattonella alla testa Salvatore Milici, 62 anni, suo vicino di casa, lasciandolo in fin di vita nel quartiere Stadera. La vittima è poi morta dopo cinque giorni di agonia. La Corte d'Assise ha accolto la richiesta del pm Luigi Luzi, sulla base della perizia psichiatrica che ha evidenziato nell'uomo una «sintomatologia psichiatrica psicotica acuta» e un «deficit intellettivo», complicato anche «dagli effetti a lungo e breve termine del cronico abuso di sostanze».Ai periti, così come dopo l'arresto, il marocchino aveva detto di aver ucciso il vicino perché «parlava male di me». I giudici hanno disposto la sua scarcerazione e l'immediato trasferimento nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, dove il marocchino sarà sottoposto a misure di sicurezza per 5 anni.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella mattina d'estate Hicham, dopo aver seguito il vicino di casa con cui aveva già avuto delle discussioni in passato, lo aveva raggiunto all'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via De Sanctis e lo aveva colpito con due pezzi di piastrelle trovati in strada causandogli una frattura al cranio, che poi si è rivelata fatale per il pensionato.