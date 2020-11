Uccisa a 99 anni dall'incendio scatenato dalla termocoperta

Avrebbe compito 100 anni il prossimo maggio. Invece è morta la scorsa notte per il cortocircuito di una termocoperta che si era fatta mettere sul letto dalla badante. La tragedia si è consumata a mezzanotte e mezza di domenica, in un appartamento di viale Lombardia, tra Città studi e Casoretto. L'anziana è morta carbonizzate dalle fiamme che hanno avvolto il letto senza lasciarle scampo.

A dare l'allarme è stata la badante dell'anziana, una peruviana di 55 anni che viveva con la vittima e dormiva nella stanza accanto. Si è svegliata per il fumo ed ha chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia e personale del 118, ma hanno solo potuto spegnere le fiamme e constatare il decesso dell'anziana. Le fiamme non hanno interessato altri appartamenti del palazzo. La polizia ha avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

