«Ucciderò il tuo nuovo fidanzato»

«Ho pagato delle persone per far fuori il tuo fidanzato, due colpi in testa e salgo su un aereo». E ancora: «Tu devi lasciare questo qua, il primo novembre ti farò una sorpresa, questo qua farà una brutta fine, lo lascio come uno straccio». Sono alcune delle minacce che un egiziano di 36 anni ha rivolto alla sua ex compagna, una donna di 50 anni che per mesi ha sopportato la violenza psicologica dell'uomo che non si arrendeva alla fine della loro relazione.Il nordafricano, ora finito in mantte pr stalking, è incensurato ed è titolare di una ditta di pulizie. La storia con l'italiana è iniziata nel 2010, dopo quattro anni la donna ha deciso di interrompere il rapporto ed è iniziato il calvario. L'egiziano, che durante il fidanzamento non era mai stato violento, è diventato un molestatore ostinato e pericoloso dall'inizio del 2018, quando la sua ex si è fidanzata. Per mesi l'ha perseguitata con appostamenti continui, messaggi offensivi, minacce di morte nei suoi confronti e dei suoi cari, è riuscito perfino ad avere accesso al suo cellulare pagando un informatico che per 6mila euro (cifra da lui rivelata alla polizia) ha hackerato le conversazioni. A settembre la donna si è presentata in questura per sporgere denuncia e chiedere un ammonimento, che nei giorni scorsi si è trasformato in arresto all'ennesimo episodio di minacce.(S.Gar.)riproduzione riservata ®