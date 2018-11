Ubriaco in moto fugge dopo l'alt dal Giambellino a viale Ortles

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non aveva la patente e non poteva guidare la sua potente Ducati Monster perché sottoposta a fermo amministrativo. Ma tutto questo non lo ha fermato dal saltare in sella alla moto per farsi la serata. Fino a che - alle 4,30 della notte tra domenica e ieri - ha incrociato una pattuglia di carabinieri in via Tolstoj.I militari della stazione Porta Magenta hanno deciso di procedere al controllo e hanno intimato l'alt. Ma il motociclista invece di favorire i documenti ha aperto la manopola del gas e ha iniziato la fuga a tutta velocità. I carabinieri hanno messo la sirena e si sono buttati all'inseguimento del bolide: via Giambellino, piazza Napoli, la circonvallazione di viale Cassala, e ancora corso Lodi, piazzale Corvetto, la Ducati davanti, la gazzella dietro. Giunto in piazzale Corvetto il motociclista ha svoltato in via Polesine ed ha imboccato viale Ortles. In via Condino è stato bloccato.L'uomo, 34 anni, piccoli precedenti penali alle spalle, è risultato positivo all'alcoltest ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente in stato di ebbrezza.