Ubriaco cade col monopattino: è grave

Un grave indicente stradale in città ha visto ancora una volta protagonista un giovane in monopattino elettrico che, in stato di alterazione alcolica, è caduto procurandosi un ampio trauma facciale.

È accaduto poco prima delle 3 del mattino in piazza XXIV Maggio, una di quelle più frequentate dai giovani per la presenza di moltissimi locali della movida notturna milanese. Il conducente del monopattino, un 24enne, è stato sbalzato è stato sbalzato dopo l'impatto contro una rotaia del tram. Il giovane è finito contro il cordolo di uno spartitraffico. È stato trasportato al Policlinico in codice rosso per un esteso trauma al volto e per l'abuso alcolico.

Dal 1° giugno ad oggi sono 709 le richieste di soccorso relative a incidenti su monopattino registrate a Milano da Areu, con 83 sinistri nell'ultimo mese: in media quasi tre al giorno.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA