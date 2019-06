Tutto pronto per la grande abbuffata di cinema e di serie tv. Torna da oggi a domenica Fuoricinema Fuoriserie, no-stop di incontri e proiezioni, tutti gratuiti che, creando occasioni di incontro e condivisione, mette in contatto il pubblico con artisti e personalità del mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura e dell'informazione. La direzione artistica è sempre di Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi, anche ideatrici del progetto, con Gabriele Salvatores, Gino & Michele, Lionello Cerri e Paolo Baldini. Madrina d'eccezione, Angela Finocchiaro, che sarà filo conduttore tra i tanti appuntamenti del festival. Il Villaggio Fuoricinema si sviluppa tra Anteo Palazzo del Cinema e il Chiostro dell'Incoronata. L'arena che ospita la manifestazione prevede 1000 posti tra platea e zone circostanti. Su via Milazzo, chiusa al traffico, sarà previsto un red carpet per accogliere i grandi ospiti del festival. Arricchiranno l'offerta l'area food e il market place solidale, che hanno fatto delle precedenti edizioni un successo trasversale. (P.Pas.)

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

