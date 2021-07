Tutto il mondo, qui. Si chiama Tam il nuovo Teatro Arcimboldi che promette di portare sul suo palco il meglio degli spettacoli nazionali e internazionali. Ma la sua missione non sarà solo questa. A dargli forma di polo culturale e sociale per i milanesi è il direttore artistico Gianmario Longoni: «Vogliamo che il Tam rinasca con una natura poliedrica e diventi un luogo aperto alle famiglie della città e agli studenti universitari in zona Bicocca spiega - Deve essere un luogo ecumenico, la risposta perfetta a questa pandemia che ci ha fatto comprendere quanto conti incontrarsi».

CHEF E ARTE Detto, fatto. Da settembre il Tam si dà un volto nuovo: palcoscenico sì, ma anche bar e ristorante (con gli chef stellati Tommaso Arrigoni e Roberto Okabe e un giardino di 1300 metri quadri), nonché luogo per mostre d'arte (ospitate nell'ampio foyer). Voglia di rivincita nelle parole di Longoni: «Abbiamo ereditato la gestione l'1 marzo 2020, dopodiché il mondo si è fermato».

IL CARTELLONE Il programma parla da solo: il via dal 21 settembre con Enrico Brignano nel nuovo one man show Un'ora sola vi vorrei, star come il trasformista Arturo Brachetti (21-30 gennaio) e il ballerino Sergei Polunin (1-2 febbraio), ma anche il divo di Hollywood John Malkovich per la prima volta in scena a Milano il 3 dicembre con The Music Critic, esilarante monologo sulle peggiori critiche musicali nei secoli. E poi l'icona dei Monty Python John Cleese (29 giugno). Il musical offre una cascata di titoli: Ghost (5-10 ottobre), Rocky Horror Show (12-24 ottobre), Jesus Christ Superstar (23 dicembre-2 gennaio), Legally Blonde (11-16 gennaio), La Divina Commedia (5-6 febbraio), Casanova Opera Pop (dal 10 febbraio, nuovo progetto dell'ex Pooh Red Canzian).

La musica porterà al Tam, tra gli altri, Carmen Consoli (25-26 novembre), un dicembre con Massimo Ranieri, Samuele Bersani, Raf e Umberto Tozzi, Francesco Renga, Marco Masini, Fiorella Mannoia, James Senese. In primavera l'eccelso Paolo Conte, Kraftwerk e Pat Metheny. (F.Gat.)

