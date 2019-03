Tutti scarcerati gli ultrà condannati per gli scontri

Sono stati scarcerati Marco Piovella, capo dei Boys della curva interista, e Nino Ciccarelli, storico leader dei Viking nerazzurri, arrestati per gli scontri di Santo Stefano prima di Inter-Napoli in cui è morto Daniele Belardinelli.

Per Piovella, condannato mercoledì a 2 anni e 10 mesi, il gup ha disposto l'obbligo di dimora, mentre per Ciccarelli (3 anni e 8 mesi), i domiciliari. Scarcerati anche gli altri tre ultrà, condannati a pene più lievi. Il gup Carlo Ottone De Marchi aveva inflitto 3 anni a Alessandro Martinoli, supporter del Varese, che, secondo le indagini, sarebbe stato a casa di Belardinelli il giorno di Natale insieme a Piovella e a altri per preparare il blitz di via Novara contro i tifosi napoletani. A due anni e sei mesi, infine, sono stati condannati gli altri due interisti, Francesco Baj e Simone Tria. Per il gup De Marchi, le esigenze cautelari «sono ridimensionate», visto che tutti e 5 gli imputati hanno passato oltre due mesi in carcere e hanno scelto il rito abbreviato che costituisce un deterrente per la «futura commissione di reati». Per il giudice l'obiettivo principale resta quello della risocializzare dei cinque, che hanno anche avuto il Daspo e dovranno restare lontani dagli stadi per otto anni.(A.Cal.)

