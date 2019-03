Tutti pazzi per la Wierer: «Il Nord Europa ci invidia»

Massimo Sarti

MILANO - «Siamo in pochi, ma i paesi nordici sono invidiosi dei nostri risultati. Sono fiera di far conoscere di più il mio sport all'Italia». Così Dorothea Wierer, sguardo di ghiaccio, ma soprattutto trionfatrice domenica nella Coppa del Mondo generale di biathlon, oltre che in quella dell'inseguimento. Da rimarcare anche l'oro mondiale nella mass start a Ostersund, seguito da quello al maschile di Dominik Windisch. Era il 17 marzo, la domenica della caduta della Juve a Genova e del derby di San Siro. Ma anche la storica domenica del biathlon azzurro. Dalla Terrazza Martini, dove la Federazione Italiana Sport Invernali ha radunato i suoi medagliati iridati a bilancio di una stagione straordinaria, Dorothea guarda ai Mondiali di casa di Anterselva nel 2020. Quando invece le finali di Coppa del Mondo di sci alpino saranno a Cortina, pista sulla quale Sofia Goggia non ha potuto gareggiare nel 2019. «Dopo l'infortunio di ottobre rientrare con l'argento in SuperG ad Are, una vittoria e due podi in Coppa del Mondo, è stata una grandissima cosa», ha detto la bergamasca. Impossibile non chiudere con il guascone Dominik Paris: Coppa del Mondo e oro iridato in SuperG («Ho realizzato un sogno»), più altre 7 vittorie nelle prove veloci.

