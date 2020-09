Tutti pazzi per il 3x3 nelle strade di Milano

«La vera sfida parte dalla strada». E si vince sulla strada, se parliamo di basket 3x3 e dell'Adidas Playground Milano League 0202. Ribaltato simbolicamente il 2020 del lockdown, «durante il quale abbiamo svolto tante attività di comunicazione. Finalmente siamo tornati a giocare», ha detto Matteo Mantica, uno dei fondatori della manifestazione, nata nel 2018. Si è ripreso con tornei 3x3 nello scorso fine settimana. Si replicherà (nel rispetto dei protocolli anti Covid per i giocatori e per il pubblico ammesso) sabato al playground dei Giardini Bazlen (corso di Porta Romana) e domenica in via Sammartini. Nel week-end spazio poi al minibasket in via Lessona. Seguiranno nei prossimi mesi eventi indoor, oltre ad attività di sostenibilità ambientale, arte di strada e responsabilità sociale.

(M.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 05:01

