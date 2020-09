Tutti pazzi per Ibra, ma il Milan deve studiare come gestirlo al meglio

Luca Uccello

Nei piedi di Zlatan Ibrahimovic. C'è poco da dire. Due gare giocate, tre reti messe a segno. Primo passo verso l'Europa, primi tre punti in campionato. Ma anche primi applausi. Zlatan è un ragazzino di 39 anni (il prossimo 3 ottobre), uno di quelli che sa fare sempre la differenza. L'ha sempre fatta. Le statistiche dicono che Ibra ha preso parte attiva a 16 gol in 16 gare di esordio stagionale nei 5 top campionati europei (12 gol e quattro assist). Con la rete segnate contro l'amico Sinisa Mihajlovic, Zlatan è andato a segno in tre partite di fila nel torneo: non ci riusciva dal dicembre 2016 (con la maglia del Manchester United). Ma non solo: nelle ultime cinque partite giocate in Serie A, l'attaccante svedese ha realizzato ben tre volte una doppietta. Un giocatore senza età. Un giocatore che piace a tutti, che fa cambiare idea (vedi Gazidis) oltre che faccia alla squadra. Complimenti sinceri anche da Pippo Inzaghi, l'ultimo numero 9 del Milan. Ibra lo conosco bene, dà pressione, è straordinario ma il Milan è una squadra forte. Scontate le parole al miele di Hakan Calhanoglu.

La sua incondizionata voglia di vincere ci aiuta. Parte tutto dall'allenamento. Zlatan vuole vincere ogni piccola partita da solo, è molto ambizioso e si arrabbia molto quando perde. La nostra intesa? In campo so come si muove e lui conosce le mie giocate. Ma poi c'è l'altra faccia della medaglia che nessuno a Casa Milan sembra valutare con attenzione. Ibra può giocarle tutte? Zlatan può non avere un degno sostituto? La risposta è scontata. Alla sua età non può giocarle tutte. Intanto a Milanello si è rivisto anche Rafael Leao dopo aver terminato il periodo di quarantena. Senza ancora Rebic squalificato, giovedì sera potrebbe sedere in panchina a San Siro in vista della sfida di Europa League contro i norvegesi del Bodø Glimt.

