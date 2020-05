Tutti i segreti dei palchi del Teatro alla Scala da scoprire stando seduti davanti al computer. Il Piermarini e il suo museo hanno messo on line la mostra, allestita prima dello stop per il virus, Nei palchi della Scala. Cronologia dei proprietari dei palchi 1778 - 1920. Studiosi, curiosi, milanesi e non possono intraprendere un viaggio nella storia sociale della città.

Una mostra curiosa e interessante dove la storia di Milano corre in parallelo con chi ha acquistato, frequentato, venduto, abitato i palchi del teatro più importante del mondo. Aristocratici e imprenditori, re e artisti, letterati, benefattori e signore della cultura e della mondanità hanno scritto la vita culturale, sociale e spesso politica della città. Cliccando su tutti i 155 palchi si accede alla relativa scheda storica e alla cronologia dei proprietari. Per ciascuno dei 1325 palchettisti è stata redatta una scheda specifica. E così si scopre che alla Scala, mentre si ascoltava l'opera, si giocava d'azzardo, si incontravano amici, si facevano affari e si ordivano intrighi amorosi e politici. E che i palchi sono stati frequentati da Stendhal a Manzoni, da Silvio Pellico alla contessa Maffei. Fino ai politici e agli imprenditori della borghesia del Novecento. (P.Pas.)

