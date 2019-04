Tutti contro tutti e perdenti

Marco Zorzo

La caduta degli dei. Sulla telenovela Icardi hanno perso tutti. La società, che ha visto dimezzare di fatto il valore dell'ex capitano: da 110 milioni agli attuali 60. Al giocatore stesso, che ha permesso a terzi (moglie-manager Wanda Nara) di entrare in vicende legate esclusivamente allo spogliatoio. E poi Luciano Spalletti, che in queste cose non è un novizio. Le ha già toccate con mano a Roma contro un certo Francesco Totti. Tirata d'orecchie al tecnico pronta, quella di Beppe Marotta: l'ad ha richiamato all'ordine il condottiero di Certaldo. Che in conferenza stampa pre-Genoa ha detto che Icardi è come Messi per l'Inter, smentendo le sue stesse dichiarazioni post ko con la Lazio. Una cosa ha detto giusta: in questa vicenda nessun vincitore e tutti sconfitti. E il popolo nerazzurro? Stanco di un tira e molla di quasi due mesi. E curva contro Maurito.

