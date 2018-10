Tutti alla festa di Luca Carboni

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo Sputnik di Luca Carboni atterra stasera al Fabrique. E promette una grande festa.Forte del successo estivo, l'ultimo album di Carboni (uscito tre anni dopo Pop up) è diventato anche il titolo della tournée: Sputnik Tour è un viaggio nel tempo, in cui è possibile ascoltare anche sonorità diverse, appartenenti ad altre epoche, visto che il viaggio musicale del musicista bolognese è partito negli anni 80 e continua fino a oggi con grande successo.Per i suoni Luca carboni, 56 anni, ha voluto una situazione molto elettronica, figlia dell'ultimo album, accompagnata da momenti più acustici o più elettrici. Sul palco lo accompagna la sua band, con Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere. A livello di immagini nel live si snoda un vero racconto, che parte dagli anni 50 per arrivare a oggi, attraversando quindi momenti importanti della storia personale dell'artista e degli eventi della società.In scaletta, i suoi best. Da Silvia lo sai a Ci vuole un fisico bestiale, da Mare, mare a Farfallina a Una Grande festa.Il 29 ottobre. Fabrique. Via Fantoli, 9. Ore 21. Ingresso 38 euro. (P.Pas.)