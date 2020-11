Turchia-Croazia, Vida gioca 45' poi esce per Covid e in campo c'erano 8 giocatori della nostra serie A

Timothy Ormezzano

Sostituito per Coronavirus. Cronaca di un'amichevole surreale. E non soltanto perché, in questi giorni di grande emergenza per il Covid, certi test match che obbligano i giocatori a viaggi a volte intercontinentali sono più pericolosi che inutili. Come se già non bastasse la Nations League, ad affollare un calendario più fitto di una foresta pluviale. Turchia-Croazia fa parlare di sé non per il 3-3, ma per il caso di Vida, rimasto negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti giocati da titolare perché risultato positivo al Covid 19. Un fatto inedito, nella ricca casistica del calcio ai tempi del Coronavirus. L'unico precedente nel baseball a stelle e strisce: pochi giorni fa Turner, terza base dei LA Dodgers, era stato richiamato in panchina per lo stesso motivo durante l'ottavo inning della finale delle World Series.

Tornando alla partita della follia, il difensore croato Vida è sceso in campo benché fosse positivo al Coronavirus. Durante l'intervallo è stato quindi rimpiazzato da Uremovic. All'amichevole hanno preso parte ben otto giocatori italiani: Demiral (Juventus), entrato però in campo al 54' quando il centrale 31enne era ormai uscito, Brozovic e Perisic (Inter), Pasalic (Atalanta), Rog (Cagliari), Badelj (Genoa), Cetin (Verona) e Calhanoglu (Milan). Quest'ultimo è rimasto 90 minuti in panchina come il croato Brozovic (nella foto che scherza proprio con Vida), che però ha condiviso il ritiro e gli allenamenti con il connazionale.

La Federazione croata ha spiegato che lunedì i giocatori erano risultati negativi. Poi, nei test svolti mercoledì in vista del successivo match di Nations League, è emersa la positività di Vida. Lo staff medico croato ha ricevuto le prime informazioni durante l'intervallo della partita e quindi dopo che il selezionatore Dali aveva già deciso di cambiare Vida, il servizio medico della nazionale ha isolato il calciatore Vida secondo tutte le misure epidemiologiche. Il difensore croato è ora in quarantena a Istanbul. I suoi connazionali si sottoporranno a nuovi tamponi prima di volare a Stoccolma, dove domani sfideranno la Svezia. Ai calciatori coinvolti e ai rispettivi club non resta che incrociare le dita e sperare che non ci siano altre positività.



