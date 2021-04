Turchi: «Il mio match della vita»

Fabio Turchi, 27 anni, è uno dei pugili italiani più interessanti in circolazione. Figlio d'arte, domani sera, all'Allianz Cloud di Milano, sfiderà il campione di Francia Dylan Bregeon per il vacante titolo dell'Unione Europea, categoria masssimi leggeri. Un match importante per guadagnarsi la rivincita con Tommy McCarthy.

Grande appassionato di calcio, il peso massimo leggero toscano non ha intenzione di perdere altro tempo.

Fabio, dove nasce la passione per la boxe?

«Dal mio babbo Leonardo che è stato un pugile professionista fino al 2007. Fin da bambino, sono stato attratto dal pugilato. Non era lui che mi portava in palestra, ero io che volevo andarci con lui. Ho sempre respirato l'aria del ring».

Non deve essere semplice avere come padre un ex pugile professionista

«Come in tutte le cose, ci vuole equilibrio. Il rapporto lavorativo non deve intaccare la sfera privata. Abbiamo avuto i nostri problemi, ma poi si è trovata la giusta strada. Ora è un punto di forza per me; d'altronde, sempre stato il mio maestro».

Domani è atteso, a Milano, dalla sfida con Dylan Bregeon. Quali sono le sensazioni?

«Beh, sono in grande forma. Credo che sarà un gran bello spettacolo. Per me, è l'ultimo step che mi divide dalla possibile rivincita con McCarthy (sconfitta l'11 ottobre 2019, ndr). Si tratta di un match molto importante per la mia carriera. Dovrò salire sul ring e fare il mio dovere per continuare nel mio cammino. Ripeto, è un incontro che vale moltissimo per me e per la mia vita pugilistica».

Purtroppo ancora una volta non ci sarà il pubblico

«Vero, ho già sperimentato questa sensazione di vuoto lo scorso 23 ottobre, sempre a Milano, quando ho vinto il match con Nikolajs Grisunins e ho conquistato la cintura dei mesi massimi leggeri IBF. Quindi sono già un po' rodato da questo punto di vista. Comunque, il calore del pubblico mi mancherà. Avere i tifosi ti dà una spinta in più».

Vero che ha giocato a calcio da ragazzo?

«Fino all'età di 15 anni. Poi ho dovuto fare una scelta e ho abbracciato il pugilato. Il calcio, comunque, mi è rimasto come passione. Sono un grande tifoso della Fiorentina: la mia squadra del cuore».

Ha anche un suo calciatore preferito?

«Eh, essendo un tifoso della Viola non posso che dire Gabriel Omar Batistuta, anche se il giocatore che ho potuto vedere e che mi ha esaltato tanto è stato Luca Toni».

Qualche altro sport che la intriga?

«In generale mi piace seguire tutti gli sport, ma devo ammettere che il tennis mi piace parecchio».

