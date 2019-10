Tunnel, isola pedonale e tapis roulant per unire le fermate Sforza a Missori

Una passeggiata di 420 metri per metà sottoterra, sui tapis roulant come quelli degli aeroporti, e la restante a cielo aperto sui marciapiedi. Forse non la soluzione ideale per collegare la M4 con la M3, ma per ora (dopo tanti progetti finiti nel cassetto perché impraticabili) è l'unica possibile per connettere la futura fermata della Blu Sforza-Policlinico alla vecchia fermata della Gialla Missori (e non più Crocetta). Una camminata in superficie. Il tunnel sotterraneo, che sarebbe dovuto passare sotto il Policlinico, non si riesce proprio a realizzare.

Quindi, scatta il piano B: per intenderci, per passare da una linea all'altra del metrò, i passeggeri dovranno uscire da una stazione, camminare e poi rientrare nell'altra. Il tempo necessario è di circa 12 minuti. Però, il percorso tra piazza Velasca e via Francesco Sforza diventerà una grande isola pedonale, rimessa a nuovo. È la novità per far digerire l'idea che non convince. «Da qui a fine anno perfezioneremo il piano e tutto sarà pronto entro l'autunno del 2023, con la riqualificazione radicale dell'area», precisa l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.

Già dal tratto che arriva da via Larga si stringerà la carreggiata e spariranno i posteggi auto sul lato che ospita Assolombarda, dove il marciapiede sarà extra large, con panchine, aiuole e alberi. La zona off limits alle auto (eccetto quelle dei residenti) si estenderà poi a largo Richini, fino all'inizio di via Sant'Antonio e lungo via Festa del Perdono.

Saranno cancellati 76 stalli residenti, poi recuperati trasformando in gialle 106 attuali strisce blu. Il collegamento un po' ibrido desta dubbi bipartisan. Per il centrodestra è «un'assurdità». Per una parte della maggioranza, come il dem Alessandro Alessandro Giungi «forse non vale la pena spendere soldi per crearlo».(S.Rom.)

Lunedì 14 Ottobre 2019

