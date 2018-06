Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tuffarsi nel mondo di Amedeo Modigliani? Si può. Passare dai ritratti delle sue donne sinuose alle vie parigine in cui camminava tra Montparnasse e Montmartre? Niente di più semplice. Basta andare al Mudec Culture dove apre domani la Modigliani Art Experience.Un lungo viaggio immersivo trasporta il visitatore nel mondo romantico e scapigliato del pittore maledetto, nella sua esistenza da esule livornese nella Parigi dei primi del Novecento. E poi gli amori, l'arte, gli amici artisti e scrittori. A introdurre la visione multimediale, una sala con pezzi di arte primitiva africana del XX secolo provenienti dalla collezione permanente del museo e due ritratti di Modì dal Museo del 900. E poi si passa alla experience room: qui un documentario di 45 minuti riproduce centinaia di opere (dalle pareti al pavimento) come in un unico flusso di sogno, insieme con fotografie di luoghi, amici, amori, città: tutto il mondo di Modì, con una colonna sonora fatta di musiche d'epoca. La riproduzione è fatta grazie al sistema Matrix X-Dimension, progettato in esclusiva per questa videoinstallazione che con proiettori laser trasmette sulle superfici oltre 40 milioni di pixel. «Modigliani - spiega il curatore, Francesco Poli - era un apolide e un cosmopolita. Era sia italiano sia francese, ma soprattutto mirava a un empireo delle idee, in un tempo assoluto». (P.Pas.)