Truppi, sul palco gli inediti di 5

Francesca Binfarè

Dopo aver cantato in estate sul palco del Castello Sforzesco, il cantautore napoletano Giovanni Truppi torna in concerto a Milano, per la prima volta ai Magazzini Generali. La scaletta del live è stata rinnovata e comprende anche alcuni inediti tratti dall'ep 5, in uscita il 31 gennaio.

Che novità ci saranno?

«All'inizio del tour suonavamo totalmente il mio ultimo disco Poesia e civiltà. In queste date canterò anche brani più vecchi, mi dispiace tenerli fuori».

5 contiene solo duetti, due su brani inediti. Li canterà?

«Sì, ci saranno delle anticipazioni dell'ep. Ovviamente li canterò da solo ma mi piacerebbe organizzare una festa con tutti i partecipanti ai duetti (tra cui Niccolò Fabi e Brunori Sas, ndr), prima o poi».

L'ep è accompagnato da Cinque, un fumetto che illustra le canzoni grazie all'arte di sei disegnatori. Vedremo alcune di queste immagini sul palco?

«No. L'ep e il fumetto sono un progetto nuovissimo, in futuro vorrei fare qualcosa insieme ai disegnatori che hanno collaborato ma dobbiamo ancora ragionarci».

Che pubblico viene a sentire i suoi live?

«Mi colpisce la presenza di ragazzi molto giovani e di persone più grandi di me. Spero di dare spunti di riflessione, ironia e momenti rock con alcuni dei miei brani meno recenti».

Magazzini Generali, via Pietrasanta 14 - stasera alle 21,30 - biglietti 16,50 euro.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

