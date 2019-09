Trovato in strada con il volto sfregiato

Sono ancora poco chiari i contorni di una aggressione avvenuta ieri mattina alle prime luci dell'alba in via Marocchetti, nel quartiere Corvetto, dove un uomo di 33 anni è stato trovato in una pozza di sangue con una profonda ferita la volto, probabilmente inferta con un coltello o con un coccio di bottiglia.

Quando il personale del 118 è arrivato in via Marocchetti, ha trovato l'uomo completamente ubriaco che perdeva copiosamente sangue dal taglio sul viso. I paramedici lo ha accompagnato in codice giallo all'ospedale Policlinico, allertando contemporaneamente i carabinieri. Secondo quanto hanno potuto ricostruire i militari, la vittima era appena uscita da un locale nella zona del Corvetto in compagnia della sorella, anche lei in stato confusionale a causa dell'alcol bevuto. Né uno né l'altra hanno saputo spiegare che cosa fosse successo.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

