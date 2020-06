Trovata l'intesa. Inter, Milan e Comune si sono seduti ieri intorno a un tavolo, per la prima volta dal vivo e hanno trovato il punto di incontro sulle volumetrie per lo Sports and Entertainment District a San Siro. Al centro dell'incontro, che ha visto da un lato il presidente del Milan Paolo Scaroni e l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, e dall'altro gli assessori all'Urbanistica e quello allo Sport, Pierfrancesco Maran e Roberta Guaineri, ancora una volta gli indici volumetrici. Il braccio di ferro tra club e amministrazione si era fatto più soffocante dopo che il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran avevano bollato come inaccettabili le richieste delle squadre. Ora invece, la pace. La cifra simbolo sono i 145mila metri quadrati che andranno a occupare l'area adiacente al futuro stadio. Tra l'indice di 0,65 mq/mq chiesto dalle squadre (pari a 180mila mq circa) e lo 0,35 posto come limite dal Consiglio comunale, ha vinto dunque il compromesso. L'accordo pone il nuovo indice a 0,51 mq/mq. «Resta ovviamente inteso - sottolinea però una nota congiunta club-Comune - che la concessione di eventuali volumetrie in eccesso rispetto all'indice attualmente previsto dal PGT e pari a 0,35 mq/mq e l'approvazione degli ulteriori contenuti urbanistici ed edilizi resta soggetta alle decisioni degli organi istituzionali competenti». (G.Mig.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 05:01

