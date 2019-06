Troppo presto per andare in vacanza, ma sempre in tempo per divertirsi.

Domani, dalle 10 alle 14, al Mare Cultura Urbano di via Gobetti si può fare la spesa a chilometro zero con mamma e papà, grazie al mercato agricolo di prodotti biologici. E per i bimbi (da 3 anni), alle 12, ci sono tanti laboratori: Il mio erbario mediterraneo, Tartufini colorati, Al mercato con Arcimboldo!. Costo 5 euro. Al Museo della Scienza di via San Vittore torna invece MuseoEstate: è la rassegna che permette ai piccoli di cimentarsi in una miriade di attività nel segno della scienza. I baby partecipanti, tutti i giorni (anche a Ferragosto), disegnano con la luce invece che con le matite; costruiscono un arco oppure indossano i visori della realtà virtuale e, come per magia, mettono piede sulla Luna, come Louis Armstrong. Fino al 15 settembre, martedì-venerdì ore 10 -18, sabato e domenica fino alle 19; costo da 5 euro. Si gioca con l'arte alle Gallerie d'Italia di piazza Scala. Si può fare opere artistiche solo con colori e pennelli? O anche con la gommapiuma, i magneti e i video? Appuntamento con la visita-laboratorio, ogni sabato, alle 15.30, fino a settembre. Da 6 a 10 anni, costo 12 euro.

(S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA