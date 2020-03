Troppi in strada, lo dicono i cellulari

Giovanni Migone

Ancora troppe persone in giro. Il primo a dirlo, ieri mattina, è stato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha invitato a «non fare i furbi. Il rigore deve essere aumentato». In altre parole, stop a passeggiate di un'ora con la scusa di dover fare la spesa. La conferma è arrivata in serata, grazie all'analisi che la Regione ha condotto con le aziende di telefonia mobile: rispetto al 20 febbraio, gli spostamenti dei cittadini lombardi sono calati di una percentuale inferiore al 60%. Questo significa che il 40% degli spostamenti pre-crisi sono ancora in essere. Ma non solo, perché il dato è peggiorato nelle ultime 48 ore: domenica infatti si era scesi alla soglia del 30%. Un dato «preoccupante» per l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che evidenzia «al di là degli appelli e delle strade che appaiono vuote, che molti sono i nostri cittadini che si muovono. Ma questa battaglia si vince solo con i comportamenti virtuosi: bisogna restare a casa».

Una battaglia i cui numeri restano ancora drammatici, anche se ieri Fontana si è sbilanciato, spiegando di aspettarsi segnali di un'inversione di tendenza intorno a giovedì. Il bollettino è 16.220 contagiati, 1.571 in più rispetto a lunedì; 1.640 decessi, 220 in più; 4.265 persone in isolamento domiciliare, 398 in più; 879 persone ricoverate in terapia intensiva (+56) e altri 6.953 ricoverati non in rianimazione (782). In totale sono oltre 46mila i tamponi effettuati. Una lista terrificante, con cui però il sistema sanitario lombardo deve fare i conti, soprattutto là sul fronte, dove l'afflusso di pazienti negli ospedali è alto e costante. A Bergamo la situazione migliora rispetto a lunedì: sono 3.993 i casi, solo 233 in più. A Brescia si è arrivati a quota 3.300 (+382) e a Cremona 2.073 (+192). Prosegue il calo di contagi nella provincia di Lodi, arrivata a 1.418 casi, 56 in più. Ma le preoccupazioni delle istituzioni si concentrano su Milano. La crescita è costante: nella provincia siamo a 2.326 casi, di cui 964 a Milano città, per un incremento di 343 pazienti da lunedì. Ecco perché da Palazzo Marino il sindaco Giuseppe Sala ha esortato ognuno «a continuare a fare la propria parte. Chi deve stare a casa stia in casa».

