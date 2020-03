«Troppe aziende ancora al lavoro» i metalmeccanici si fermano 8 ore

Giammarco Oberto

Il nuovo decreto di Palazzo Chigi che restringe il numero di imprese che possono restare aperte spacca il mondo del lavoro. Dal un alto, grandi aziende che premono per entrare nella lista di chi può continuare la produzione, dall'altra gli operai che chiedono sicurezza per la propria e che attraverso i sindacati di categoria annunciano battaglia «se l'Esecutivo allungherà la lista con attività non essenziali».

Fiom, Fim e Uilm ieri hanno giocato d'anticipo e proclamato in Lombardia uno sciopero di otto ore per domani, ovvero il giorno della reale serrata di tutte le fabbriche non strategiche a cui il decreto di domenica ha concesso tre giorni di tempo per chiudere le produzioni e smaltire le giacenze. La fermata di tutti i lavoratori metalmeccanici (tranne quelli impegnati in produzioni strettamente collegate all'attività ospedaliera e sanitaria) è stata decisa in quanto - è la nota sindacale - «l'elenco dei settori indispensabili che possono continuare le attività nei prossimi giorni è stato allargato eccessivamente, ricomprendendovi settori di dubbia importanza ed essenzialità».

«La decisione è stata presa - dice il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli - perché si consideri la Lombardia una regione dove sono necessarie misure più restrittive sulle attività da lasciare aperte». Critico il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: «Spero che si possa rimuovere l'idea dello sciopero, non è un bel messaggio».

Martedì 24 Marzo 2020

