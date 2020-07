«Trivulzio, assenteismo record»

Greta Posca

Tante assenze, poche mascherine, mortalità inferiore ad altre case di riposo. È il succo della relazione sulla gestione dell'emergenza Covid al Pio Albergo Trivulzio secondo la commissione istituita dalla Ats su richiesta di Regione e Comune. Il documento sancisce «criticità interne ed esterne» a causa della quali, si legge, il Pat «non sempre è riuscito a dare adeguata applicazione alla procedure di tutela degli operatori durante l'emergenza».

A pesare le assenze nei mesi clou: dal 21 febbraio al 3 giugno, circa il 57% dei 900 operatori del Pat era in permesso o malattia, con punte del 65%. Un dato che «rende difficoltosi gli stessi livelli di assistenza» eppure in base alle segnalazioni Inail solo il 9% era a casa per contagio da Sars-Cov-2. Elemento giudicato «grave» dal direttore generale del Welfare Marco Trivelli (foto). Gli esperti - tra cui gli ex magistrati Gherardo Colombo, nominato dal Palazzo Marino, e Giovanni Canzio, scelto dal Pirellone - ipotizzano un «ingresso precoce» del virus già a fine febbraio, probabilmente portato da operatori, educatori e visitatori. Ipotesi che renderebbe «incompatibile» l'innesco del contagio da parte dei pazienti trasferiti al Pat durante l'emergenza, «tutti dichiarati non Covid dalle strutture di provenienza». Tra i fattori critici anche scarsità di dispositivi di protezione individuale e i pochi tamponi.

«Molto inferiore» rispetto alle altre Rsa del milanese, la media dei morti: 2.9 contro 3.7. Nella relazione «non vengono formulati giudizi di responsabilità» sulla dirigenza, ma si analizzano le mancanze in questi mesi. Ad esempio, sul «supposto divieto di indossare mascherine», denunciato da alcuni dipendenti, «non è stato trovato riscontro», ha spiegato Vittorio Demicheli, presidente della commissione e direttore sanitario dell'Ats Metropolitana di Milano. «Profonda delusione per i risultati», al contrario, è stata espressa dal presidente dell'associazione dei parenti delle vittime, Alessandro Azzoni, dubbioso «rispetto all'efficacia della commissione costituita da Ats Città Metropolitana, realtà quest'ultima responsabile di non aver effettuato i controlli» sul Pat.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA