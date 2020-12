Tris della Roma, pari del Napoli in Olanda

Marco Zorzo

Non solo Europa League. Giovedì di sorteggio per quanto riguarda la Final Four di Nations League. All'ItalMancini è toccata la Spagna, sfida in programma il 6 di ottobre 2021 a San Siro, mentre il giorno dopo allo Stadium a Torino, ci sarà Francia-Belgio. Il 10 ottobre la finalissima. Così il ct azzurro dopo la composizione dei sorteggi: «A questa Final Four partecipano forse le quattro migliori Nazionali in Europa. E alla fine... vinceremo noi. L'obiettivo è migliorare ancora perché sono tanti anni che non siamo più la prima o seconda nazionale al mondo e lì vogliamo tornare». Chiaro e limpido il messaggio di Roberto Mancini ai naviganti azzurri.

Per quanto riguarda l'Europa League, la Roma festeggia il primo posto del girone grazie al 3-1 sullo Young Boys: Mayoral, un grande Calafiori e Dzeko ribaltano gli svizzeri andati avanti con Nsame. Il Napoli fa 1-1 in Olanda con l'Az Alkmaar: Mertens in avvio illude Gattuso. Pari firmato Martins Indi, poi Ospina neutralizza il rigore di Koopmeiners. Per la qualificazione servirà un pari al San Paolo la prossima settimana con la Real Sociedad.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA