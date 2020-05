Triplicano i tamponi, raddoppiano i contagi

La tregua è durata 24 ore: i contagi sono di nuovo in aumento, a Milano, nell'hinterland e nell'intera Lombardia. Ma una lettura organica dei dati è complicata dal numero basculante dei tamponi: ieri infatti nella regione ne sono stati eseguiti 14.918, ovvero il triplo di quelli fatti il giorno precedente (5078).

In città i nuovi contagiati sono 49 nelle ultime 24 ore, un dato doppio rispetto a quello del giorno precedente (24) e in linea con quello di domenica (56). Crescono i casi anche guardando all'intera provincia: i nuovi positivi sono 102, contro i 71 di lunedì, e anche in questo caso in linea con domenica (110).

Nella regione i nuovi casi sono 462, più del doppio rispetto ai 175 del giorno prima, ma con il triplo dei tamponi eseguiti. E torna a crescere il numero dei morti: 54 nelle ultime 24 ore, contro i 24 del giorno prima, che aveva indotto all'ottimismo in quanto un numero così basso di vittime non si registrava in Lombardia dal 29 febbraio. Sono otto in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 56 in meno quelli affetti sempre da coronavirus ma curati in altri reparti. Ma diminuiscono anche i guariti nelle ultime 24 ore: ieri sono state dimesse 167 persone, contro le 873 del giorno prima.(G.Obe.)

