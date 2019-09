Triennale e Fondation Cartier insieme

Fondation Cartier di Parigi e Triennale di Milano insieme. Due colossi dell'arte e della cultura contemporanea annunciano la loro collaborazione: è tra le novità della programmazione della Triennale per l'autunno-inverno 2019 e per tutto il 2020, presentata ieri dal presidente Stefano Boeri. La partnership - 8 anni - prevede una programmazione condivisa di mostre dedicate all'arte contemporanea, a partire dalla presentazione della collezione della Fondazione, curata dall'argentino Guillermo Kuitca, che si aprirà nell'aprile 2020. Tra le mostre annunciate, Play! che contempla anche una pista di skateboard aperta a tutti, e poi antologiche per Vico Magistretti e Giancarlo De Carlo. Prosegue poi, nonostante il cambio di governo, grazie alla conferma dei fondi già stanziati, il progetto del Museo del Design Italiano.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA