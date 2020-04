Tribunale, sì allo scanner no agli abbracci

Con il lockdown, cambia anche lo spaccio: i pusher puntano sulla consegna a domicilio, muovendosi in taxi o con il car sharing: lo testimoniano i tre arresti fatti dalla polizia domenica a Milano.

Il primo in via Pomposa: gli agenti delle volanti hanno notato un uomo salire a bordo di un taxi e hanno deciso di controllarlo: alla vista dei poliziotti, ha tentato di scappare ma è stato bloccato. Visto l'atteggiamento riottoso dell'uomo, i poliziotti hanno richiesto l'intervento di altre volanti, subito arrivate sul posto. In quel momento è arrivata anche una donna, un'italiana di 42 anni, che ha iniziato ad inveire contro gli agenti, sferrando calci e pugni all'auto di servizio: è stata fermata e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Addosso all'uomo, marocchino di 34 anni poi arrestato per spaccio, sono stati trovati i 6,8 grammi di cocaina e 1970 euro.

Nel pomeriggio, invece, in via Giovanni da Cermenate, gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno controllato due ragazzi marocchini di 28 e 25 anni su una macchina in servizio di car sharing. I due hanno detto di essere andati a fare la spesa, ma nello zaino i poliziotti hanno trovato 11 confezioni di droga per un peso di 151,7 grammi di marijuana e 10,8 grammi di hashish. Ogni confezione aveva scritto il nome del destinatario e il relativo peso. Il più giovane dei due, il 25enne, aveva con sé 700 euro in contanti e a casa sua i poliziotti hanno trovato e sequestrato ulteriori 444 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish e due bilancini di precisione. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.(G.Pos.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA