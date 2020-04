Tribunale, apertura con giudizio. Gli «spostamenti all'interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile», sono vietati gli «assembramenti di più di due persone», niente abbracci e strette di mano, in ascensore si entra uno alla volta.

Sono alcune delle regole stabilite nel «protocollo sicurezza anticontagio Covid-19» del Palazzo di Giustizia, che raggruppa anche una serie di disposizioni già stata presa come, ad esempio, la misurazione della temperatura all'ingresso, o l'autocertificazione in assenza di termoscanner, e anche l'uso obbligatorio delle mascherine.

«Va contingentato l'accesso agli spazi comuni all'interno di sedi e uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone», si legge ancora nel protocollo. Nel protocollo vengono ripercorse anche tutte le disposizioni già impartite per limitare la presenza dei lavoratori nel Palazzo, per favorire le videoconferenze, le udienze da remoto e per la chiusura degli sportelli, privilegiando l'attività telematica. «Non sono consentite le riunioni», si legge ancora.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA