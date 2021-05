Trentenni, corsa al vaccino in frenata

Crollano le adesioni al vaccino anti-Covid con la diminuzione dell'età. Nell'arco di 15 ore si sono iscritti 262mila trentenni su una platea di 950mila, ovvero circa il 20%. Contro il 99,7% dei 90enni, il 95% degli 80enni, l'89% dei 70enni, fino al 63% dei 40enni. «Monitoreremo i dati», dicono dalla Regione, guardando con attenzione i più giovani (dal 2 giugno potranno prenotare anche dai 16 ai 29 anni). Si vaccineranno? Fra i 30enni ci si aspetta che il 70% dica sì. Se così non sarà potrebbero essere presi in considerazione eventi simili ai vax day. Nessuna ondata di no vax, ma forse il dilemma dei richiami in concomitanza con le ferie. Il vaccinando non conosce quale siero riceverà e non può sapere con esattezza la data della seconda dose (Pfizer e Moderna tra 35 e 42 giorni). Molti, che hanno già prenotato forse preferiscono far slittare la puntura a settembre.

Intanto, contagi stabili con tasso dell'1,6%: sono 739 i nuovi casi (di cui 80 a Milano) a fronte di 44.390 tamponi. Meno 13 i ricoverati nelle rianimazioni e meno 70 negli altri reparti. I decessi, però, risalgono: ieri 41 (15 martedì). (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 05:01

