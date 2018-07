Trenord, tratte divise tra Fs e la Lombardia

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È ufficiale: Trenitalia e Ferrovie Nord divorziano. Entro fine anno sarà perfezionata la ripartizione di Trenord in due diverse imprese ferroviarie: una che farà capo a Trenitalia (gruppo Fs) e una controllata dalla Regione Lombardia, tramite Fnm. A indicare i tempi dell'operazione è stato lo stesso presidente lombardo Attilio Fontana in Consiglio regionale dopo l'incontro di lunedì sera con l'amministratore delegato di Fs Renato Mazzoncini. Obiettivo comune di Regione ed Fs è «garantire gli investimenti per i nuovi treni e migliorare la qualità del servizio. In pratica si va verso una gestione separata del servizio di trasporto regionale», ha detto.In particolare, alla nuova Trenord verranno affidate «le tratte suburbane S attorno Milano», la maggior parte delle quali utilizzano il Passante Ferroviario, «e anche il Malpensa Express». La Regione Lombardia gestirà quindi attorno al 45% del totale delle linee, mentre Trenitalia circa il restante 55%. Previsto anche un nuovo nome, che dovrebbe arrivare a breve. (G.Pos.)riproduzione riservata ®