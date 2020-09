Trenord, tornano gli scioperi

Convogli di Trenord a rischio cancellazioni o ritardi: oggi, dalle 10 alle 18, è stato indetto dall'Orsa il primo sciopero dell'era Covid. Sono garantiti i viaggi nella fasce di garanzia e per i collegamenti con Malpensa ci saranno bus sostitutivi.

L'azienda attacca: «È rischio caos e affollamenti. Non c'è sensibilità per la situazione straordinaria che i pendolari vivono per l'emergenza sanitaria». Niente deroghe riguardo al distanziamento anti-contagio: se un treno è al massimo della capienza si attende il successivo. Orsa protesta «per le continue inadempienza aziendali, l'abuso degli ingiustificati provvedimenti sanzionatori a carico di tantissimi lavoratori, la violazione degli accordi sindacali». Alla base dell'agitazione anche una crescente tensione del personale dopo il deragliamento del treno fantasma - senza nessuno a bordo, a Carnate lo scorso 19 agosto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA