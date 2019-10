Trenord, ticket integrato tra rincari e rimborsi

Addio a partire da questa mattina, fra le accese polemiche dei pendolari, al ticket e agli abbonamenti Trenord solo treno. In vendita ci saranno solamente i titoli di viaggio integrati, ben più costosi: è vero che permettono di viaggiare sia sui convogli regionali che sui mezzi pubblici Atm, ma per chi non utilizza tram, bus e metrò significa solo un aumento. Anche del 40%.

Trenord annuncia rimborsi per gli abbonati, ma solo per nove mesi: la differenza di prezzo fra i vecchi solo treno e gli integrati deve essere richiesta dopo tre mesi consecutivi in caso di mensile; e dopo 12 mesi per un annuale. Di «ingiustizia, procedura complicata per i rimborsi e tempistiche lumaca» parlano i viaggiatori che attaccano Trenord sulle pagine facebook dei comitati pendolari: «Il servizio non è nemmeno all'altezza, ridateci il solo treno». Annunciano raccolte firme nelle stazioni e di ricorrere ad Altroconsumo.

Intanto, la questione irrompe in consiglio regionale con Pd e M5S pronti a dar battaglia.(S.Rom.)

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

