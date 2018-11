Trenord scopre le carte «Disagi per due anni»

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiBus al posto dei treni per le tratte meno frequentate. Così Trenord cerca di fronteggiare la situazione di emergenza del servizio, affossato da ritardi e soppressioni.La proposta è sul tavolo della Regione, cui spetta la decisione finale. Ieri intanto il nuovo ad della società, Marco Piuri (foto), in commissione Territorio al Pirellone ne ha delineato i contorni. «Ci sono da un mese e mezzo, non sono Superman ha premesso - ma cerchiamo di ridurre le criticità». Il piano è solo per il periodo invernale (fino a giugno) e si concentra sui treni con meno di 50 viaggiatori a corsa. «Di fatto solo l'1% dei passeggeri, cioè settemila viaggiatori su 750 mila», che ogni giorno usano il treno in Lombardia. In questo modo Trenord confida di recuperare addetti da destinare ad altre linee e far fronte alla carenza di personale e di togliere dalla circolazione i treni più vecchi. Entrambe cause di ritardi e cancellazioni.L'emergenza è descritta dai numeri: raddoppio delle soppressioni nei primi 10 mesi del 2018 rispetto al 2017 (5,1% contro 2,5%) e puntualità media scesa al 79% contro l84%. Disservizi per i quali Trenord dovrà pagare penali per «26 milioni d euro» alla Regione, di cui «oltre 10 milioni» saranno per i bonus degli abbonati. E nel medio termine il futuro non è roseo: «Le condizioni strutturali non cambiamo almeno per i prossimi 24 mesi, i problemi non si possono risolvere con dei colpi di genio, ma si tratta di intervenire», ha detto l'amministratore delegato, ricordando che i primi dei 161 nuovi treni acquistati dalla Regione arriveranno nel 2020, mentre i convogli di Trenitalia per la Lombardia (14 per il 2018 e 20 per il 2019 recuperati fra quelli già in uso a cui potrebbero aggiungersene altri 15 invece nuovi entro il 2019) «non cambiano le sorti della flotta».Trenitalia (socio al 50%) da parte sua sottolinea di aver messo in campo il massimo impegno sulla vicenda Trenord e che 5 dei treni annunciati sono già stati consegnati. Per la Regione, l'assessore ai Trasporti Claudia Terzi, anche lei ieri in commissione al Pirellone, ha ribadito che la priorità è «tutelare i pendolari» e se la soluzione è sostituire con un bus un treno che invece porta solo 20 persone «lo si farà». Ormai, ha attaccato invece il Pd «è stato certificato il fallimento del servizio ferroviario».riproduzione riservata ®