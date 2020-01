Trenord, sciopero dell'Orsa

A un mese di distanza il sindacato Orsa ha indetto un nuovo sciopero per domani, 8 gennaio. Lo stop inizierà alle 3 dell'8 e terminerà alle 2 del 9 gennaio. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza e il servizio Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Trenord ribadisce di aver lavorato «con tutte le altre organizzazioni sindacali e di aver siglato tre accordi storici, che valgono, a favore dei lavoratori, oltre 13 milioni di euro. Solo Orsa, che rappresenta poco più del 14% del personale, ha scelto la via conflittuale». L'8 gennaio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord www.trenord.it/trenigarantiti. Dopo le 21 lo sciopero proseguirà ancora, fino alle 2. I treni con arrivo a destinazione finale oltre le 9 e oltre le 21 potrebbero essere limitati o cancellati. Circoleranno bus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

