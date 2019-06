Trenord, orario estivo ancora sull'autobus

Domenica 9 giugno arriva l'orario estivo Trenord ma il cambio di orario non porta ai pendolari il ritorno dei treni dove ora ci sono bus. I convogli ricompariranno solo dal 1° settembre, quando saranno ripristinate 117 corse in ciascun giorno festivo e 32 corse giornaliere nei feriali, per un totale di 700mila km/treno annui che saranno reintrodotti rispetto all'intervento di riduzione operato nel dicembre 2018. Grazie alla rimodulazione messa in atto a dicembre, rende noto Trenord, le soppressioni giornaliere si sono ridotte da 120 a 40; quelle dovute a Trenord sono diminuite dell'84%. La puntualità è cresciuta dal 75% all'83%. «Il ripristino parziale delle corse - si legge nella nota di Trenord - è possibile grazie al superamento delle criticità dovute alla carenza di equipaggi». Sull'orario estivo da domenica la linea Bellinzona-Lugano-Varese prolungherà il percorso fino a Malpensa: Varese, Mendrisio, Lugano, Bellinzona saranno collegate da un treno ogni ora allo scalo internazionale. La linea Como-Mendrisio-Varese terminerà il percorso a Varese e non a Malpensa. Ad agosto lavori nelle tratte Milano Greco Pirelli-Sesto San Giovanni; Milano Certosa-Rho e interruzioni di linea nelle tratte Laveno-Gallarate e Casalmaggiore-Parma. Sulle linee interessate da questi lavori sono previste riduzioni del servizio. Da sabato 13 luglio, per lavori, il servizio verrà svolto con bus sostitutivi nella tratta da Casalmaggiore a Parma. Nella Brescia-Piadena saranno ripristinati alcuni treni e le corse saranno mantenute anche al termine dei lavori.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

