Trenord, nel 2020 trenta Caravaggio

Simona Romanò

Addio dal 2020 ai vecchi treni lombardi, croce dei pendolari.

Trenord rinnova la flotta con Caravaggio, ovvero convogli moderni, a due piani, in grado di trasportare fino a mille passeggeri alla volta, tutti seduti. Mezzi funzionali con l'illuminazione a led, il wi-fi, le prese 220V e usb. Costi? 1,6 miliardi finanziati da Regione per l'acquisto di 161 treni. I primi, destinati alle linee ad alta frequentazione, entreranno in servizio da maggio 2020 (al ritmo di due al mese), ma i più curiosi possono già ammirarli in piazzale Cadorna dove fino al 3 marzo sarà visitabile un modello a grandezza naturale. A presentarlo ieri, fra gli altri, anche il presidente di Ferrovie Nord Andrea Gibelli: «È un treno di superficie con le prestazioni di una linea metropolitana. Progettato per le esigenze della Lombardia, dove ci sono tante stazioni vicine. Per questo abbiamo chiesto al produttore caratteristiche di accelerazione e di frenata come quelli della metropolitana». Cosa significa, dunque, per i pendolari? «Più comfort», precisa Gibelli, «più sicurezza e tutte le innovazioni tecnologiche di ultima generazione». Per l'amministratore delegato di Trenord Marco Piuri è una svolta, «perché cambieremo il 25% della flotta, che conta 400 convogli». La Lombardia, che ha visto il 22% di passeggeri in più a bordo dei treni negli ultimi 5 anni, con il record di 800 mila al giorno registrato nel 2018, è pronta a offrire viaggi più confortevoli. «È un impegno che ci siamo presi e abbiamo mantenuto», rimarca il governatore Attilio Fontana.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA