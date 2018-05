Trenord e le nuove biglietterie

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trenord cambia le vecchie biglietterie. Entro il 2019 spariranno e al loro posto ci saranno Punti vendita evoluti dove, spiega la stessa società, «i clienti potranno acquistare l'intero viaggio, integrando tutte le modalità di trasporto pubblico e ricevere informazioni a seconda delle diverse esigenze». Le biglietterie, quindi, prosegue la società, «si trasformano in punti di accoglienza». Per far ciò Trenord assumerà entro luglio 11 persone. È il piano di rinnovamento che culminerà con la svolta digitale, quando i viaggiatori potranno utilizzare la stessa tessera elettronica o «chip on paper» per tutti i mezzi regionali. «È paradossale e inaccettabile - sbotta l'assessore lombarda ai Trasporti Claudia Maria Terzi - Il bigliettaio è un punto di riferimento per i cittadini e per la sicurezza. Ci opporremo».(S.Rom.)